Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве

В Сети опубликовали видео момента ДТП на проспекте Палладина в столице, в результате которого патрульную полицейскую зажало между автомобилями.

Напомним, накануне на Академгородке произошла авария между машиной Nissan и неизвестным авто, которое скрылось с места происшествия. Когда патрульные оформляли ДТП, в стоявший на дороге Nissan въехал Hyundai Santa Fe. В итоге "японец" врезался в полицейский Mitsubishi Outlander, возле которого и находилась сотрудница патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

Видео: Kyiv Operative

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием полицейской машины, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое правоохранителей.

Также в Николаевской области в результате столкновения автомобилей Тоyота и Lexus погибли два руководителя областной полиции.

Также новости "Сегодня" писали о гибели полицейского в результате ДТП на трассе Киев – Чоп.

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