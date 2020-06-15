Українська
$ 26,73
30,21
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Патрульную зажало между машинами: появилось видео момента жуткого ДТП в Киеве

15 июня, 11:21

Наталья Руда Наталья Руда

Авария произошла на проспекте Палладина

В Сети опубликовали видео момента ДТП на проспекте Палладина в столице, в результате которого патрульную полицейскую зажало между автомобилями.

Напомним, накануне на Академгородке произошла авария между машиной Nissan и неизвестным авто, которое скрылось с места происшествия. Когда патрульные оформляли ДТП, в стоявший на дороге Nissan въехал Hyundai Santa Fe. В итоге "японец" врезался в полицейский Mitsubishi Outlander, возле которого и находилась сотрудница патрульной полиции.

Патрульную срочно госпитализировали в больницу с открытым переломом правой голени, закрытым перелом левой голени, травмой живота и закрытой черепно-мозговой травмой.

Видео: Kyiv Operative

Напомним, в Харьковской области произошло ДТП с участием полицейской машины, в результате пострадали шесть человек, в том числе двое правоохранителей.

Также в Николаевской области в результате столкновения автомобилей Тоyота и Lexus погибли два руководителя областной полиции.

Также новости "Сегодня" писали о гибели полицейского в результате ДТП на трассе Киев – Чоп.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Киев ДТП патрульная полиция

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)
В Киеве на Академгородке голая девушка ползала по дороге (видео)Происшествия
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)
В Киевской области нашли погибшим пропавшего бойца Нацгвардии (фото, видео)Происшествия
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)
Ливень в Киеве превратил улицы в реки: где образовался потоп (видео)Происшествия
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)
В Киеве разбойники напали на врача и отняли дорогое оборудование (видео)Происшествия
В Киеве произошло двойное ДТП, пострадала сотрудница Патрульной полиции
В Киеве произошло двойное ДТП, пострадала сотрудница Патрульной полицииПроисшествия
В Киевской области мужчина устроил пьяную резню: три человека погибли
В Киевской области мужчина устроил пьяную резню: три человека погиблиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять