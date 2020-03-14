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Патрульные в Киеве нашли пропавшего без вести мужчину

14 марта, 16:40

Мила Князьская-Ханова

Полицейские спасли человека, который находился в критическом состоянии

В Киеве на линию 102 позвонили граждане и сообщили, что на улице Коллекторной лежит неизвестный мужчина со следами крови на одежде, сообщает Патрульная полиция.

За считанные минуты патрульные были уже на месте происшествия и осматривали мужчину. На руках гражданина инспекторы обнаружили многочисленные порезы, а на одежде – пятна бурого цвета. Мужчина не мог говорить, а потом потерял сознание и перестал дышать.

Полицейские Дмитрий Шпилюк и Ярослав Борисюк начали немедленно оказывать домедицинскую помощь. В течение 5 минут Дмитрий делал непрямой массаж сердца, пока мужчина не начал дышать.

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Инспекторы поддерживали потерпевшего в сознании до приезда врачей, после оказания экстренной медицинской помощи мужчина был госпитализирован.

Также патрульные установили личность мужчины. Оказалось, что его уже длительное время разыскивают родные. Полицейские сообщили им о состоянии и месте, куда он был госпитализирован.

Ранее столичные полицейские разыскали студентку 2002 года рождения, которая ушла из общежития на улице Стельмаха и не вернулась. В полицию обратились ее родители, уточнив, что девушка не выходит с ними на связь.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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Киев полиция спасли госпитализирован происшествия пропал человек патрульная полиция

Источник: Сегодня

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