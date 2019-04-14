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Перед началом дебатов на "Олимпийском" неизвестные "заминировали" центр Киева

Сегодня, 15:36

С территории Майдана Независимости и торгового центра эвакуировали полторы тысячи людей, идут проверки

Архивное фото: Нацполиция
Архивное фото: Нацполиция.

В Киеве в преддверии дебатов  в полицию сообщили о минировании торгового центра и Майдана Независимости. Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Киева.

На месте происшествия находятся специалисты профильных служб. Около 1500 человек эвакуировано. Сначала в полицию поступило сообщение о минировании торгового центра, а через час – Майдана Независимости.

По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа района. Из помещения заведения эвакуировали посетителей и сотрудников. Правоохранители тщательно проверяют объекты и прилегающую к ним территорию.

Событие зарегистрировали в журнал единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. После проверки дадут правовую квалификацию событиям.

Напомним, ранее в полицию Киева поступило сообщении о минировании Киеврады. работники профильных служб тщательно осмотрели здание КГГА и прилегающую территорию: взрывоопасные предметы не найдены.


Кроме этого, раньше в Киеве за час в правоохранительные органы поступили сообщения о минированииБронетанкового завода, конструкторского бюро "Артиллерийское вооружение", Высшего совета правосудия и завод "Маяк". Людей эвакуировали.


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Тег Киев, дебаты, минирование, спецслужбы, Майдан Независимости

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