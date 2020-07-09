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Переполох на ж/д вокзале в Киеве: людей напугал чемодан (фото)

9 июля, 14:30

Александр Марущак Александр Марущак

Кто-то из пассажиров забыл поклажу в зале ожидания

На Центральном железнодорожном вокзале Киева произошел переполох из-за обнаруженного ничейного чемодана. На место сразу вызвали взрывотехников, а само место в зале ожидания оградили предупредительной лентой.

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В полиции Киева эту информацию нам подтвердили.

"Да, такой вызов в полицию поступил. На Центральном железнодорожном вокзале выявили подозрительный чемодан. Содержимое чемодана уже проверили. Кто-то из пассажиров забыл в зале ожидания чемодан с вещами. Среди них ничего подозрительного и взрывоопасного не обнаружено. Сейчас разыскивается собственник чемодана. В полицию пока никто по поводу пропажи не обращался", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Пришлось ли из-за подозрительного чемодана эвакуировать весь вокзал с персоналом и пассажирами, нам не смогли ответить – еще устанавливают данную информацию.

Ранее мы писали, что в столице "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал. Пассажиров и персонал эвакуировали.

Кроме того, по Киеву прокатилась волна "минирований" жилых домов, больниц, детских садов.

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Киев чемодан железнодорожный вокзал

Источник: Сегодня

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