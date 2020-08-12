Переполох в центре Киева: полиция проверяет подозрительную сумку на Крещатике

Сегодня днем, 12 августа, в центре Киева на бульварной части Крещатика обнаружили подозрительную сумку. Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, на место ЧП вызвали взрывотехников.

"Подозрительную сумку на Крещатике обнаружили прохожие и позвонили в полицию. На место выехали сотрудники взрывотехнической службы. Место оцепили, проводится проверка. На вид сумка может принадлежать бездомным гражданам, которые ее забыли или потеряли. Но мы вынуждены реагировать на подобные сообщения и все тщательно проверять", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

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Напомним, в последние несколько недель в Киеве регулярно проверяют бесхозные чемоданы, брошенные сумки и другие подозрительные предметы. Так, 5 августа у станции метро "Лукьяновская" проверяли подозрительную коробку, из-за чего вход и выход на станцию был закрыт.

Новости "Сегодня" писали, что 3 августа гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил отделение банка в центре Киева, заявив, что в его рюкзаке находится взрывчатка. Мужчину задержали, взрывчатку не нашли.

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