Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,26
26,97

"Перепутала педали". В Киеве девушка на Porsche разбила шесть машин (видео)

22 января, 14:12

Девушка пыталась продолжить движение, однако ее остановили очевидцы

В Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Девушка пыталась продолжить движение, однако ее остановили очевидцы. При этом также пишу, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

Реклама

Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области 17 января на 40 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, 36-летняя женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто.

В тренде
Рекордные кражи в Киеве: сейф на рельсах и 800 тыс. долларов

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее также сообщалось, что в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев ДТП Porsche

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...