"Перепутала педали". В Киеве девушка на Porsche разбила шесть машин (видео)

В Киеве на стоянки возле супермаркета на Левобережке девушка за рулем Porsche Cayenne разбила шесть автомобилей. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Девушка пыталась продолжить движение, однако ее остановили очевидцы. При этом также пишу, что она была в состоянии алкогольного опьянения.

К счастью, люди в ДТП не пострадали.

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Новости "Сегодня" сообщали, что в Киевской области 17 января на 40 км автодороги Киев – Ковель произошло ДТП с участием четырех автомобилей. В частности, 36-летняя женщина на легковушке врезалась в три припаркованных авто.

Напомним, в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее также сообщалось, что в селе Здвижевка Бородянского района в Киевской области в ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

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