Перестрелка в Броварах: Аваков заявил, что ему "отчасти жаль" задержанных

По мнению министра, конфликт между перевозчиками из Броваров и Винницы был создан искусственно

Министр внутренних дел Арсен Аваков в пятницу, 5 июня, в ходе заседания Верховной Рады рассказал о ходе расследования массовой перестрелки в Броварах 29 мая, назвав ее следствием непрозрачности и коррупции в сфере государственного контроля по выдаче разрешений на транспортные перевозки в Киевской области.

По мнению министра, конфликт между перевозчиками из Броваров и Винницы был создан искусственно на почве теневых расчетов.

По состоянию на утро 5 июня полиция установила 67 человек, причастных к перестрелке. 44 лицам сообщено о подозрении (в том числе – пятерым заочно), 39 лицам избраны меры пресечения:

29 – содержание под стражей на 60 суток без права внесения залога;

2 – содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога;

5 – круглосуточный домашний арест на 60 суток;

3 – домашний арест в ночное время.

Реклама

/ Фото: Пресс-служба МВД

"Мне отчасти жаль этих молодых людей, которые за жилье, еду и 800 гривен в день попали под арест и, вероятно, получат реальный срок заключения за участие в организованной преступной группировке. <...> Я считаю, что полицейские адекватно и грамотно отреагировали на ситуацию 29 мая в Броварах. Но есть определенные претензии к некоторым работникам и руководителям подразделений о возможной превенции этой ситуации и оперативных служб. Поэтому в отношении некоторых из них главой Нацполиции приняты дисциплинарные меры, вплоть до отстранения от занимаемых должностей", – сказал Аваков.

Глава МВД заявил, что Кабмин инициировал вопрос усиления контроля за соблюдением правил пассажирских перевозок и правил лицензирования.

Реклама

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников произошедшего, а спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская допустила, что столько же человек и может быть в итоге задержано.

Также мы писали об обысках у участников перестрелки в Броварах.

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама