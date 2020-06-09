Перестрелка в Броварах: копы устроили обыски и объявили о подозрении (фото, видео)

В ходе обысков копы изъяли оружие, патроны, ножи и черновые записи

Полиция провела ряд обысков в рамках расследования перестрелки в Броварах – по месту жительства возможного организатора стрельбы, а также в офисных помещениях.

Как сообщили на официальном сайте Национальной полиции, следственные действия проводились 9 июня, были изъяты оружие, патроны, ножи и черновые записи.

"Одному из организаторов заочно сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("Хулиганство"). Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет", – говорится в сообщении.

Реклама

Следственные действия продолжаются.

Напомним, стрельба в пригороде Киева – городе Бровары – произошла утром 29 мая. Возможной причиной инцидента называют распределение пассажиропотока между перевозчиками.

Реклама

Полиция установила личности 67 человек, которые принимали участие в перестрелке. Ранее 44 из них получили подозрения (пятеро – заочно). 29 человек были арестованы на 60 дней без права внесения залога, двое – арестованы с правом внесения залога, пятерых отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней, троих – под ночной домашний арест.

Также МВД аннулировало лицензии четырем охранным фирмам за участие в перестрелке.

Ранее замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиции известны паспортные данные более 60 участников происшествия, а спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская допустила, что столько же людей может быть в итоге задержано.

Также мы писали об обысках у участников перестрелки в Броварах.

Реклама

Все подробности в спецтеме Перестрелка в Броварах

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама