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Первый приговор в Киеве за домашнее насилие: мужчина получил три месяца тюрьмы

14 ноября, 13:31

Мужчина уже девять раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киеве вынесли первый приговор по делу о домашнем насилии. Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, 33-летний киевлянин приговорен к трем месяцам тюрьмы за насилие в семье.

"Злоумышленник преднамеренно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей. До этого, с января по октябрь 2019 года, мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за совершение домашнего насилия (ст.173-2 КУоАП), однако составленные админпротоколы не повлияли на подозреваемого и не изменили его поведение по отношению к жене", – говорится в сообщении.

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По результатам судебного рассмотрения районный суд Киева приговорил злоумышленника к трем месяцам ареста, его взяли под стражу в зале суда.

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Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как украинские женщины борются с домашним насилием. Международная организация "Белая лента" (White Ribbon) была основана в 1991 году в Канаде, а ее представительства существуют в более чем 60 странах, включая Украину.

Также мы разбирались, что делать, когда соседи издеваются над своими родственниками. Заявлять о насилии над детьми следует не медля во все службы.

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Киев приговор домашнее насилие

Источник: Сегодня

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