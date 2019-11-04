Плакал, смеялся и выпрыгнул в окно: под Киевом задержали россиянина-вандала

У гражданина РФ есть вид на постоянное место жительства в Украине

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

После акта вандализма с памятным знаком воинам АТО в Киеве близ столицы произошло новое ЧП, однако уже с памятником Небесной Сотне в Вишневом. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Акт вандализма произошел в городе Вишневое. Неизвестный мужчина возле памятника Небесной Сотне повредил флагшток с черно-красным флагом. О хулигане в полицию сообщил неравнодушный очевидец", – говорится в сообщении.

В итоге подозреваемого задержали. Выяснилось, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в село Святопетровское. Иностранец имеет вид на постоянное место жительства в Украине.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области Реклама

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор по естественным потребностям, неожиданно выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет" тем, что для него просто играет громко музыка", – уточнили в полиции.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали медиков, а "прыгуна" доставили в больницу с ушибами.

В отношении правонарушителя составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сейчас в ГМС готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину. При этом в полиции также будет проведено служебное расследование.

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