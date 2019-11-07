По Киеву на экскаваторе ездил пьяный водитель

/ Фото: Нацполиция

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Сотрудники патрульной полиции Киева 7 ноября остановили водителя экскаватора, уровень алкоголя в крови у которого в 13 раз превышал допустимую норму. Остановили его на бульваре Верховной Рады, поскольку экскаватор совершал странные маневры по бульвару.

Патрульные остановили транспортное средство, в надежде, что возможно водитель устал и начал засыпать за рулем или у него проблемы со здоровьем и ему нужна помощь.

Но нет. Общаясь с гражданином, патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения, а поэтому предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат – 2.62 промилле, что в тринадцать раз превышает допустимую норму алкоголя в крови.

"Водитель был в таком состоянии, что ему было тяжело говорить, а не только ехать за рулем крупной техники. Куда он ехал на экскаваторе и откуда – неизвестно. Нам он пояснить не смог, к тому же у него не было при себе всех обходимых документов", – рассказали сайту "Сегодня" в патрульной полиции Киева.

На 45-летнего водителя патрульные вынесли постановление по статьям "Управление транспортным средством без соответствующих документов" и "Управление в состоянии опьянения".

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения правил дорожного движения.

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