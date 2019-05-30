По Киеву прокатилась новая волна "минирований"

ТЦ на Майдане был закрыт около четырех часов

Фото: Александр Марущак, Сегодня

В Киеве накануне вечером, 29 мая, прокатилась очередная волна "минирований".

Так, вечером в столице на четыре часа закрыли торговый центр в центре на Майдане Независимости из-за анонимного сообщения о минировании. Посетителей вывели из ТЦ,на место приехали сотрудники полиции. Они пояснили, что открыть торговый центр можно будет только после проверки кинологов.

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Фото: Александр Марущак, Сегодня

Вместе с тем, специалисты с собакой не могли приехать из-за большого количества вызовов по городу.

Напомним, 2 мая полиция задержала в Киеве подозреваемого в ложном минировании Центрального железнодорожного вокзала. При этом с вокзала эвакуировали более 600 человек.

Отметим, что в столице практически каждую неделю "минируют" объекты социальной инфраструктуры. Не так давно несколько раз "минировали" аэропорт "Киев" ("Жуляны"). Также дважды полиция получала сообщения об угрозах взрыва в зданиях Верховной Рады, Кабинета министров. Вместе с тем также поступают сообщения о минировании и жилых домов. Один из таких случаев недавно был в Святошинском районе.

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