По Киеву снова прокатились волна минирований: проверяют детсады, мосты, посольство и больницы

Очередное сообщение о минировании поступило на электронную почту полиции

В результате взрыва пострадал один человек / Фото: ГСЧС

После сообщения полиции о поимке очередного псевдоминера по Киеву снова прокатилась волна минирований. Как сообщает "Инфоматор", в пятницу, 20 сентября, утром на электронную почту столичной полиции поступило сообщение о заминировании ряда объектов.

Так, в сообщении говорилось о взрывчатке более чем в 10 жилых домах, пяти роддомах, двух больницах, онкоцентре, 11 детсадах и более 20 торговых центрах.

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При этом также уточняется, что в списке объектов есть столичные мосты и посольство США в Украине.

Новости "Сегодня" ранее уже писали, что в августе житель Киевской области "заминировал" Дарницкий железнодорожный вокзал из-за того, что его якобы не захотели пропустить без очереди к кассе.

Ранее также в здании Центральной избирательной комиссии искали взрывчатку. Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет присутствия взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба Министерства внутренних дел – прилегающей территории.

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