По следам коронавируса: мужчина в медицинской маске обчистил "Новую почту" (фото, видео)

В среду вечером, 26 февраля, около 21:00 в Днепровском районе Киева, где ранее задержали серийных грабителей в фитнес-клубах, произошло дерзкое ограбление отделения "Новой почты" №130, расположенного на бульваре Ярослава Гашека.

Об этом сообщает "Информатор".

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По информации издания, грабитель был одет в камуфляж и медицинскую маску. Он достал предмет, похожий на пистолет, и пакет, куда потребовал сложить деньги. Кассир отдал ему содержимое кассы.

По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 тысяч гривень. Скрыться ему удалось пешком. На место прибыли правоохранители.

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Грабителя сейчас ищут.

Напомним, что это уже не первый случай преступления в столице с подобными "декорациями". Криминалитет Киева активно использует медицинские маски для ограблений, пользуясь всеобщей паникой по поводу китайского коронавируса. Так, 10 февраля вечером на проспекте Григоренко произошло ограбление почтового отделения. В помещение зашел мужчина в темной одежде и в медицинской маске на лице. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать ему деньги из кассы.

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