"Поцелуй" ковшом: в Киеве трактор влетел в маршрутку "Богдан"

Фото: Киев Оперативный

На улице Привокзальной трактор с ковшом влетел в заднюю часть маршрутки "Богдан". Автобус работает на маршруте №545 (станция метро "Дарница" – улица Елизаветы Чавдар).

Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной службе перевозок КГГА, во время ДТП обошлось без пострадавших.

"Маршрутка остановилась для погрузки пассажиров, на остановке. В салоне, к счастью, не было людей. В этот момент в маршрутку влетел трактор с ковшом. Видимо, водитель этого транспортного средства не рассчитал дистанцию. Сейчас все детали ДТП выясняет патрульная полиция", – рассказали нам в службе перевозок.

Новенький "Богдан" получили серьезные повреждения: изогнут кузов и выбито заднее стекло. Его придется долго ремонтировать, чтобы снова выпустить на маршрут.

Ранее в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. Правоохранители рассказали, что предварительно, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota – в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево. В результате аварии два человека погибли, восемь пострадали.

Также сообщалось, что в Киеве фура врезалась в маршрутку.

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