Под Борисполем легковушка влетела в фуру: погибли два человека

Под Борисполем в Киевской области на трассе Киев – Харьков – Довжанский произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
"Сразу два человека погибло в дорожной аварии, которая произошла на трассе М-03 под Борисполем, в направлении Киева. Водитель автомобиля Amulet на полном ходу въехал в заднюю часть грузовика. Водитель грузовика сказал, что запарковался на пару минут для того, чтобы сходить в магазин, а когда вернулся – увидел страшную картину", – говорится в сообщении.
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Также в легковушке на заднем сиденье находилась собака, в аварии она не пострадала.
Причины ДТП устанавливаются.
Ранее на трассе Киев – Харьков – Довжанский в Изюмском районе Харьковской области в результате аварии пять человек погибли, один получил травмы. Так, Daewoo Nubira, который двигался по главной дороге, столкнулся с ВАЗ-2109, который выехал с второстепенной дороги на главную. После столкновения произошло возгорание транспортных средств. 42-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109 и два пассажира 43 и 41 года, а также два пассажира Daewoo Nubira погибли на месте
Также в Лубнах Полтавской области на трассе Киев – Харьков – Довжанский в ДТП погибла 35-летняя патрульная полицейская Марина Фетч.
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