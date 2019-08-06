Под Киевом 12-летний мальчик провалился под пол в заброшенном здании

В Белой Церкви 12-летний подросток провалился под пол в здании старой мельницы. Ребенка спасли и передали медикам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.
"Пятого августа в 15:32 на пункт связи аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь на ул. Воли возле реки Рось, в старой мельнице, ребенок провалился под пол", – говорится в сообщении.
На вызов направили одно отделение в составе четырех человек личного состава. По прибытии к месту вызова было установлено, что подросток 2007 года рождения провалился под помост и самостоятельно не может выбраться. Ребенка достали из ямы до прибытия спасательного отделения неравнодушные граждане, но мальчик нуждался в помощи.
Фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь, после чего пострадавший был передан в карету скорой помощи.
Ранее сообщалось, что в Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки канализационного люка, потребовалась помощь спасателей.
Также напомним, что шестилетний ребенок упал в канализационный коллектор в Днепре.
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