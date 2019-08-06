Инцидент произошел на старой мельнице в Белой Церкви

/ Фото: Григорий Салай

Под Киевом 12-летний мальчик провалился под пол в заброшенном здании https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C.jpg 2019-08-06T12:23:00+03:00 Происшествия Инцидент произошел на старой мельнице в Белой Церкви

В Белой Церкви 12-летний подросток провалился под пол в здании старой мельницы. Ребенка спасли и передали медикам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области.

"Пятого августа в 15:32 на пункт связи аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о том, что в городе Белая Церковь на ул. Воли возле реки Рось, в старой мельнице, ребенок провалился под пол", – говорится в сообщении.

На вызов направили одно отделение в составе четырех человек личного состава. По прибытии к месту вызова было установлено, что подросток 2007 года рождения провалился под помост и самостоятельно не может выбраться. Ребенка достали из ямы до прибытия спасательного отделения неравнодушные граждане, но мальчик нуждался в помощи.

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Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области В тренде Как победить контрабанду в Украине: у Зеленского назвали главные шаги

Фельдшером-спасателем была оказана первая домедицинская помощь, после чего пострадавший был передан в карету скорой помощи.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви восьмилетний мальчик застрял ногой в прутьях решетки канализационного люка, потребовалась помощь спасателей.

Также напомним, что шестилетний ребенок упал в канализационный коллектор в Днепре.

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