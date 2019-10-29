Под Киевом 14-летний мальчик угнал машину родителей и разбился насмерть – фото и видео

Мальчик с друзьями решили покататься по деревне и не справился с управлением

В Васильковском районе в селе Крячки 29 октября произошло трагическое ДТП. Около 11:00 утра 14-летний подросток не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия, сообщили в полиции столичного региона.

Об аварии правоохранителям сообщили случайные свидетели. Полиция выяснила, что юный водитель решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически.

Пассажиры внедорожника находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести. Полиция устанавливает все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее в Киеве 13-летний парень сорвал учебный день в школе на Оболони. Подросток пытался попасть в классную аудиторию к своему товарищу. Получив отказ охранника, подросток распылил в вестибюле слезоточивый газ, что, в результате, привело к эвакуации учащихся и педагогов.

Ранее в Харькове подростки решили напасть на незнакомца, который шел домой – возле подъезда один из фигурантов ударил жертву электрошокером, после чего злоумышленники избили потерпевшего. Затем они забрали у мужчины телефон и рюкзак, в котором лежали Apple Macbook, процессор Intel Core, материнская плата и наушники. Общая стоимость похищенной техники составила 43 тысячи гривен. За групповой разбой подростков приговорили к пяти годам лишения свободы с заменой наказания на двухлетний испытательный срок.

Также новости "Сегодня" писали, что масштабное ДТП вызвали подростки на проспекте Правды в столице. На большой скорости они врезались в попутную машину. Ее от мощного удара отбросило на соседнюю полосу, где она протаранила еще одну машину. Виновники аварии сбежали до приезда медиков и правоохранителей. Очевидцы утверждают: это была компания из трех парней, которые были навеселе. Кто владелец автомобиля, ставшего причиной ДТП, правоохранители выясняют.

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