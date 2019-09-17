Под Киевом 16-летний водитель Daewoo врезался в грузовик: погиб пенсионер

Мужчина находился в салоне легковушки, которой управлял его внук

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Пенсионер погиб в результате ДТП в селе Козин Киевской области, еще одна пожилая женщина стала жертвой аварии в Переяславе-Хмельницком. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

"Вчера вечером, 16 сентября, на окраине с. Козин Мироновского района произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. По предварительным данным, 16-летний водитель Daewoo не придерживался безопасной скорости движения, и совершил столкновение с КамАЗом, который двигался в попутном направлении", – говорится в сообщении.

В результате – пассажир легковушки, 65-летний дедушка несовершеннолетнего водителя, от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия. Юношу, который находился за рулем, с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.

Еще одна авария с трагическими последствиями произошла вчера утром в Переяславе-Хмельницком. На одной из улиц города водитель автомобиля допустил наезд на велосипедистку. Пожилая женщина переезжала дорогу по "зебре". В результате ДТП 70-летняя местная жительница скончалась в карете скорой помощи.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

По обоим фактам полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Ранее на Одесской трассе в селе Гребенки, в 60 км от Киева, автомобиль Hyundai 16 сентября на полном ходу врезался в остановку общественного транспорта. Удар был настолько сильным, что машина буквально стала "опорой" остановки.

Отметим, что на дорогах Киевской области чаще всего происходят аварии в трех местах. По данным "Укравтодора", это подъезд к Белой Церкви (Н-02), участки на трассе Киев – Вышгород – Десна – Чернигов (Р-69) и на трассе Киев – Чоп (М-06). Вместе с тем в лидерах по аварийности в Киеве — Голосеевский, Шевченковский, Святошинский и Соломенский районы.

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