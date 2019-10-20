Под Киевом 33-летний мужчина скончался при задержании полицейскими: подробности

В Барышевке семейная ссора переросла в поножовщину

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В Киевской области правоохранители расследуют обстоятельства внезапной смерти молодого человека, скончавшегося при задержании полицейскими.

Трагедия произошла в субботу, 19 октября, в пгт Барышевка, где глава семьи устроил скандал и драку с домочадцами – разбил в доме мебель, нанес удар ножом брату жены, а затем скрылся на автомобиле.

В области был введен план-перехват по розыску нападавшего. При задержании он оказал копам сопротивление и даже бросался на них с ножом. Однако правоохранителям удалось обезвредить и задержать мужчину.

Постепенно задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. К сожалению медики не смогли спасти мужчину.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, о происшествии уведомлены прокуратура и ГБР. Судмедэксперт не обнаружил телесных повреждений, которые могли бы повлечь смерть, но окончательную причину кончины установит судебно-медицинская экспертиза.

Открыто уголовное производство по факту хулиганства части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и по части 1 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Новости "Сегодня" писали, что в Краматорске Донецкой области задержанный погиб в полицейском отделении . В ходе допроса подозреваемый, на которого были надеты наручники, якобы выхватил у полицейского пистолет и выстрелил в себя.

Напомним, 26 марта в Николаеве умер мужчина, задержанный копами за пьяный дебош . Полицейские применили к нему спецсредства – газовый баллончик и наручники.

Также сообщалось о смерти пятилетнего ребенка, застреленного пьяными копами под Киевом:

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