Под Киевом Audi протаранил Volkswagen и слетел в кювет: появились фото и видео

Вблизи поселка Чабаны под Киевом произошло жуткое ДТП – столкнулись Audi A6 и Volkswagen Passat. От удара первую легковушку отбросило в кювет, сообщает "Информатор".

Авария случилась 3 ноября около 21:30. Как рассказал пассажир Volkswagen, он со своей мамой поворачивали с трассы в Чабаны и ехали на зеленый сигнал светофора. Но во время маневра в них на высокой скорости влетел автомобиль Audi. После столкновения вторая легковушка врезалась в отбойник, проехала под ним и вылетела в кювет.

В результате ДТП пострадала женщина-водитель. Ее госпитализировали в больницу.

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Как рассказали полицейские, водитель Audi был пьян. Так ли это было на самом деде – будет известно после прохождения медицинского обследования. Предварительно, мужчина ехал на красный свет.

На месте ДТП работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Все подробности выясняются.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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