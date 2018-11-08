Под Киевом автомобиль насмерть сбил человека

На Одесской трассе с нескольких километрах от Киева автомобиль насмерть сбил пешехода, перебегавшего оживленную трассу. Трагедия произошла напротив магазина "Мегамаркет" на 4-м километре Одесской трассы, сразу за поселком Чабаны, об этом "Сегодня" сообщил очевидец происшествия.

Тело неизвестного человека, накрытое простыней, лежит на полосе движения в направлении Одессы. На месте присутствует бригада скорой помощи. Полиции пока нет.

"По всей вероятности, водитель скрылся с места ДТП", – предполагает очевидец, поскольку на месте ЧП не было замечено пострадавшего автомобиля.

Другие подробности пока не известны.

Ранее мы писали, что при выезде из города Яготин произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киевской области. По данным правоохранителей, пьяный водитель "ВАЗ-21213" насмерть сбил женщину.

В полиции рассказали, что мужчина с тортом в салоне авто так спешил на день рождения сына, что даже не остановился. О трагедии в полицию сообщила местная жительница, которая в темноте разглядела белую машину. Виновника полицейские задержали через несколько часов. 37-летний житель Яготина оставил машину возле двора и праздновал.

Напомним, на Виноградаре пьяные строители едва не погибли под колесами Volvo. Водитель успел среагировать и врезался в бордюр. Однако пешеходы не намерены платить за ремонт разбитого автомобиля.

Кроме того, 5 ноября под Киевом пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку и уехал. Ребенок с мамой и сестрой переходили дорогу по переходу.