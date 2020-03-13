Под Киевом банда в масках ограбила пункт обмена валют

Кассира связали, а из кассы унесли более 300 тысяч гривен и валюту

Полиция Киевщины задержала банду из трех человек, которые ограбили пункт обмена валют в селе Крюковщина Киево-Святошинского района, сообщает ГУ НП столичного региона.

Так, несколько дней назад злоумышленники в масках напали на кассира пункта обмена валют. Связали женщине руки, открыто похитили крупную сумму денег – более 300 тысяч гривен, а также иностранную валюту, и скрылись в неизвестном направлении.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) и сразу начали проводить ряд необходимых мероприятий по установлению и задержанию нападавших.

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При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины и Киево-Святошинского отдела полиции вышли на след воров и задержали их на территории соседней Житомирской области и столицы. Ими оказались трое жителей Житомирщины возрасте 30-35 лет, которые приехали в столичной области с целью совершения преступления. Некоторые из них уже имели проблемы с законом.

При проведении обысков по месту жительства фигурантов полицейские обнаружили и изъяли у них вещественные доказательства – похищенные деньги, часть из которых молодчики успели потратить на собственные нужды. Машину, на которой банда сбежала с места преступления, отправлена на штрафплощадку.

Сейчас трем фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины. Также полицейские проверяют мужчин на причастность к совершению других преступлений на территории Киевщины, Житомирщины и Киева.

Задержанные мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания. Мера пресечения для них выберет суд. Продолжается следствие.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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