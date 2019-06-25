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Под Киевом бойцовский пес искусал бабушку

25 июня, 16:20

Женщина после нападения находится в больнице

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области
Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области.

В городе Васильков Киевской области произошло серьезное ЧП. Пес бойцовской породы напал на пожилую женщину.

Как сообщают в полиции, собака была привязана во дворе частного дома, но сорвалась с привязи и выпрыгнула на улицу.

"Животное набросилось на 77-летнюю женщину, которая в этот момент проходила возле дома. Ей помогли неравнодушные прохожие, они вызвали скорую", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с закрытым переломом левого плеча и многочисленными рваными ранами рук и ног. Отвечать за случившееся придется хозяевам. Открыто уголовное производство по статье "Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение".

Санкция по ней  - общественные работы сроком от 150 до 240 часов или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы до двух лет.

Ранее Киеве произошел вопиющий случай: в супермаркете на Оболони пьяный киевлянин натравил бойцовского пса на покупателя из-за замечания. Пострадал и патрульный, который пытался утихомирить неадекватного хозяина и его питомца. В итоге животное застрелили, а мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Ровно женщина натравила мастифа на патрульных полицейских, которым пришлось применить оружие, чтобы обезвредить опасного пса. 

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Тег нападение, собака, васильков

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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