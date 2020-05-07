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Под Киевом бойцы Нацгвардии жгли траву и напали на прохожего (видео)

7 мая, 19:59

Мила Князьская-Ханова

Бойцы-срочники едва не избили мужчину за замечание

В Бориспольском районе Киевской области мужчина заметил, как кто-то жжет траву на поле. Когда он приблизился к поджигателям, то увидел, что это – бойцы Нацгвардии. На замечание нацгвардейцы отреагировали агрессивно – чуть не избили мужчину, при этом еще и обматерили его, сообщает телеграм-канал Teza.

Командование Нацгвардии подтвердило каналу, что это их бойцы жгли траву. Говорят, сейчас разбираются с этим и виновных накажут. На вопрос, кто послал гвардейцев убирать поле и жечь траву, в руководстве Нацгвардии отвечать пока отказались, пообещав это выяснить.

Также, в командовании НГУ сказали, что после поджога, к счастью, пожара не произошло. И всю траву вскоре сами поджигатели и потушили.

"По нашим данным, поджигатели-гвардейцы служат на полигоне Нацгвардии в селе Старое Бориспольского района. Поле, которое видно на видео, расположено в нескольких километрах от полигона. Наши собеседники говорят, что гвардейцев-срочников на поля послали командиры. Они, якобы, получили деньги от местных крестьян за уборку на полях", – говорится в сообщении Телеграм-канала.

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Ранее сообщалось, что полиция Киевской области задержала двух парней по подозрению в поджоге сухостоя на берегу реки Ирпень. А в Житомирской области ведется работа по локализации четырех очагов возгорания в результате лесных пожаров.

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бойцы пожар НГУ нацгвардейцы

Источник: Сегодня

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