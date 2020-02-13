Под Киевом бродячая собака запрыгнула в чужую машину и отказалась уходить

Фото: dtp.kiev.ua

В Броварах под Киевом бродячая собака запрыгнула женщине, которая ее подкормила, в машину и отказывалась уходить. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Сегодня под Киевом в Броварах произошла милейшая история: к нашей читательнице в автомобиль после угощения запрыгнула бродячая собачка и отказалась куда-либо уходить. Мы договорились насчёт передержки несколько дней в клинике, ее откормят (очень худая), обследуют и проведут общую терапию", – говорится в сообщении.

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Ранее сотрудники ГУ ГСЧС в Киевской области вытащили из ледяной реки собаку, которую туда выбросили в мешке.

Кроме того, ранее на улице Жмеринской в Киеве прошла целая спецоперация по спасению кота, который забрался на высокое дерево и не мог сам спуститься на землю. Под деревом специалисты натянули тент, а еще один спасатель пилил ветку, на которой сидело испуганное животное. Когда ветку спилили, то кот упал на тент и быстро удрал с места инцидента.

Напомним, в супермаркете на Виноградаре кот забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

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