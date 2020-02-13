Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,72

Под Киевом бродячая собака запрыгнула в чужую машину и отказалась уходить

13 февраля, 09:32

Пса отправили в ветеринарную клинику

Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

В Броварах под Киевом бродячая собака запрыгнула женщине, которая ее подкормила, в машину и отказывалась уходить. Об этом сообщается в паблике "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Сегодня под Киевом в Броварах произошла милейшая история: к нашей читательнице в автомобиль после угощения запрыгнула бродячая собачка и отказалась куда-либо уходить. Мы договорились насчёт передержки несколько дней в клинике, ее откормят (очень худая), обследуют и проведут общую терапию", – говорится в сообщении.

Реклама

Ранее сотрудники ГУ ГСЧС в Киевской области вытащили из ледяной реки собаку, которую туда выбросили в мешке.

Кроме того, ранее на улице Жмеринской в Киеве прошла целая спецоперация по спасению кота, который забрался на высокое дерево и не мог сам спуститься на землю. Под деревом специалисты натянули тент, а еще один спасатель пилил ветку, на которой сидело испуганное животное. Когда ветку спилили, то кот упал на тент и быстро удрал с места инцидента.

Напомним, в супермаркете на Виноградаре кот забрался в витрину и с аппетитом поглощал колбасу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

собака бровары спасение животных

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьев
Непогода в Киеве: движение застыло из-за пробок и поваленных деревьевТранспорт
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)
Моет перила, чистит улицы: как наказали вандала с Аллеи художников в Киеве (видео)Происшествия
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в суд
Изнасилование женщины в Киеве на глазах у ребенка: дело отдали в судПроисшествия
В Киеве мужчина открыл стрельбу по грабителю, который залез в его дом: подробности
В Киеве мужчина открыл стрельбу по грабителю, который залез в его дом: подробностиПроисшествия
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)
До приезда врачей не дожил: в Киеве зарезали мужчину (фото)Происшествия
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результаты
Подозреваемая в причастности к организации убийства Павла Шеремета прошла полиграф: результатыПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...