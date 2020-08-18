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Под Киевом будут судить банду поджигателей молочных магазинов

18 августа, 10:15

Наталья Руда Наталья Руда

Серия поджогов произошла в прошлом году в столице и пригороде

В Киевской области завершили досудебное расследование в отношении четырех мужчин, которые устроили серию поджогов молочных магазинов в столице и пригороде.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Установлено, что четверо мужчин в возрасте 23, 29 и 35 лет осуществляли поджоги сети магазинов молочной продукции в Киеве и селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района. Злоумышленники нанесли материальный ущерб потерпевшим на сумму более 8 млн грн", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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Злоумышленники обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Обвинительный акт направлен в суд.

Подробности о серии поджогов молочных магазинов смотрите в сюжете:

Ранее новости "Сегодня" писали, что в столице участились пожары в жилых высотках.

Также сообщалось, что в Киеве бездомные сожгли зал игровых автоматов.

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Киев поджог пожар

Источник: Сегодня

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