Под Киевом будут судить начальника отдела ГФС, который попался на взятке

Фискала задержали в апреле при получении взятки в 15 тысяч гривен

/ Фото: Pixabay

Столичная прокуратура утвердила обвинение задержанному на взятке начальнику отдела Ирпенского управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В прокуратуре напомнили, что фискала задержали в апреле этого года при получении 15 тысяч гривен взятки, которые он требовал за непринятие налоговых санкций к ФЛП за невовремя уплаченный единый налог.

"Сейчас досудебное расследование завершено. Подозреваемому предъявлено обвинение в получении должностным лицом неправомерной выгоды, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

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Обвинительный акт направлен в Ирпенский городской суд для рассмотрения по существу.

Не так давно главного налогового ревизора Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве задержали со взяткой на рабочем месте.

Ранее сообщалось, что в Житомире сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Мы писали, что в Киевской области задержали двух человек, которые пытались дать процессуальному прокурору взятку в пять тысяч долларов.

Также сообщалось, что в Украине выросло количество взяток.

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