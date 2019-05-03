Под Киевом четверо разбойников в масках ворвались в дом и ограбили хозяев
Злоумышленники связали хозяев дома и под угрозой применения насилия заставили отдать большую сумму денег
Под Киевом в пгт. Глеваха в ночь на пятницу, 3 мая, произошло разбойное нападение на дом, преступники похитили большую сумму денег, полиция разыскивает злоумышленников.
"Четверо неизвестных в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов. Нападавшие связали хозяев и под угрозой применения насилия заставили отдать большую сумму денег в иностранной валюте. После чего скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Facebook.
На месте сейчас работают правоохранители, криминалисты и кинологи. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.
Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.
Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом четверо разбойников в масках ворвались в дом и ограбили хозяев". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пока "Барселона" громила "Ливерпуль", грабители чистили дом ее футболиста
Воров не остановил брат футболиста, находившийся в тот момент дома
В Киевской области вор из-за сережек напал на прикованную к постели пенсионерку
Злоумышленник начал душить женщину и забрал у нее золотые серьги