Под Киевом четверо разбойников в масках ворвались в дом и ограбили хозяев

Злоумышленники связали хозяев дома и под угрозой применения насилия заставили отдать большую сумму денег

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Под Киевом в пгт. Глеваха в ночь на пятницу, 3 мая, произошло разбойное нападение на дом, преступники похитили большую сумму денег, полиция разыскивает злоумышленников.

"Четверо неизвестных в темной одежде и в балаклавах проникли в один из домов. Нападавшие связали хозяев и под угрозой применения насилия заставили отдать большую сумму денег в иностранной валюте. После чего скрылись в неизвестном направлении", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции в Facebook.

На месте сейчас работают правоохранители, криминалисты и кинологи. Открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.

Ранее сообщалось, что в Харькове двое грабителей совершили разбойное нападение на сотрудницу пункта обмена валют, отобрали у нее ключи от учреждения и вынесли оттуда 150 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги. Позже он оказался в больнице с черепно-мозговой травмой.

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