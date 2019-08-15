Под Киевом четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома

Во время ЧП мать малыша спала в квартире в состоянии алкогольного опьянения

фото: pixabay

После того, как в Киеве трехлетний ребенок выпал из окна балкона на втором этаже жилого дома, аналогичное ЧП произошло в Вишневом, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел накануне, 14 августа, во второй половине дня на улице Просвещения, 7. Там четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома, пока его мать спала в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выжил, его госпитализировали. По словам очевидец, у малыша сломана нога и множественные ушибы.

При этом выпавшего из окна ребенка увидели соседи и разбудили его пьяную мать. Обстоятельства ЧП будут выяснять социальные службы и ювенальная полиция.

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/ Фото: Информатор

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