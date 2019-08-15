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Под Киевом четырехлетний мальчик выпал из окна жилого дома

Сегодня, 07:53

Во время ЧП мать малыша спала в квартире в состоянии алкогольного опьянения

фото: pixabay

фото: pixabay

После того, как в Киеве трехлетний ребенок выпал из окна балкона на втором этаже жилого дома, аналогичное ЧП произошло в Вишневом, сообщает "Информатор".

Инцидент произошел накануне, 14 августа, во второй половине дня на улице Просвещения, 7. Там четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа жилого дома, пока его мать спала в квартире в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок выжил, его госпитализировали. По словам очевидец, у малыша  сломана нога и множественные ушибы.

При этом выпавшего из окна ребенка увидели соседи и разбудили его пьяную мать. Обстоятельства ЧП будут выяснять социальные службы и ювенальная полиция.

ВНИМАНИЕ! Фото не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям и несовершеннолетним!

/ Фото: Информатор

Ранее в столице произошел жуткий случай, который шокировал многих горожан. В квартире многоэтажки на проспекте Тычины на Березняках нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка.

Также в Запорожье правоохранители нашли мальчика, который двое суток провел в квартире с мертвыми родителями.

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