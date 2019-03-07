Под Киевом чиновники поселкового совета избили журналистов
У оператора программы "Схемы" – сотрясение мозга
Журналистку программы "Схемы" и оператора "Радио Свобода" избили во время выполнения редакционного задания в помещении поселкового совета пгт. Чабаны под Киевом, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.
По данным правоохранителей, 6 марта около полудня оператора 37-летнего оператора и его коллегу неизвестные вытолкали из поселкового совета Чабанов, в результате чего сотрудник СМИ получил травмы, а его аппаратура – повреждения.
По факту инцидента открыто уголовное производство по ст. 171 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов) Уголовного кодекса Украины.
Как уточняется на сайте "Радио Свобода", пострадавшими оказались журналиста Екатерина Каплюк и оператор Борис Троценко, снимавшие сюжет о выделение в частные руки госземель, которыми распоряжается Национальная академия аграрных наук Украины.
По данным радиостанции, нападение на сотрудников СМИ совершили два заместителя поселкового главы Чабанов – зам по вопросам ЖКХ Владимир Чуб и зам по работе исполнительных органов Юрий Бондарь. Также съемке препятствовали представители общественной организации "Развитие Киевщины".
При этом известно, что оператор в результате инцидента получил сотрясение мозга.
Напомним, в январе в Киеве напали на журналистов и правозащитников, которые снимали незаконную добычу песка на Выдубичах. Активистов встретили "вооруженные молодые люди, которые обеспечивали проезд грузовикам с награбленными недрами". Они залили газом лицо журналисту, повалили на снег и начали избивать. В итоге ему выбили зуб, а у оператора – гематома на затылке и провалы в памяти.
Также сообщалось об ограблении журналиста на улице Сурикова в Соломенском районе Киева. Так, возле магазина "Мегамаркерт" трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.
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