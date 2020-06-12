Под Киевом депутаты устроили драку со стрельбой

Конфликты между жителями Княжичей, как уточнили в полиции, происходят часто

В Княжичах, Броварской район Киевской области, произошел конфликт со стрельбой. Как стало известно сайту "Сегодня", в инциденте были замешаны бывший и действующий депутаты Броварской районной рады. Действующий депутат получил ранения в ноги, после того как набросился с палкой на детей.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, конфликт произошел возле дома депутата в Княжичах.

"Конфликт начался возле забора у дома депутата районной рады, где была куча песка. Там игрались дети. Мужчина вышел к ним и начал их бить палкой. Пострадал от ударов палкой по спине 12-летний мальчик. На место прибежали родители детей. Отец мальчика выстрелил в сторону депутата, защищая своего ребенка. По предварительной информация, стрелял из газового пистолета, который был переделан под травматический", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, уточнив, что стрелявший – экс-депутат Броварской районной рады.

Там отмечают, что конфликтные ситуации между соседями в поселке случаются часто.

"На место конфликта выехала следственно-оперативная группа. Были установлены все участники конфликта. Переделанное оружие изъято и отправлено на экспертизу. За данным фактом открыто уголовное производство – нанесение повреждений средней степени тяжести. Пострадавших отправили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести нанесенных повреждений. Выясняем все причины и обстоятельства происшествия", – добавляют в полиции Киевской области.

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Напомним, в ночь на 4 декабря 2016 года в с. Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Государственной службы охраны и полицией погибли пять правоохранителей.

Ранее сообщалось, что в Черновцах произошла стрельба.

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