Под Киевом две молодые женщины за день обокрали пять человек

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Ирпене полицейские задержали двух 23-летних молодых женщин, которые за день обокрали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"Семнадцатого ноября в полицию поступило пять заявлений от пострадавших, среди которых одна несовершеннолетняя девушка. В ходе разыскных мероприятий и, в частности, отработки камер видеонаблюдения магазинов и рынков, где были совершены кражи, правоохранители установили личности злоумышленниц и доставили их в отделение полиции", - говорится в сообщении.

Во время общения с копами задержанные вели себя агрессивно, постоянно меняли свои анкетные данные, каждый раз придумывая новые имена и несуществующие адреса. Женщины не могли конкретно объяснить, где находились в момент совершения правонарушений. Одна из них ранее уже была судима за совершение аналогичного преступления.

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Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Теперь злоумышленницам грозит штраф от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 80 до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет. Меру пресечения им выберет суд.

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