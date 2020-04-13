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Под Киевом двое девушек из-за парня избили в лесу 17-летнюю студентку

13 апреля, 15:52

Наталья Руда

Избиение подростки снимали на мобильный телефон

В пгт Коцюбинское под Киевом двое несовершеннолетних девушек избили 17-летнюю студентку колледжа. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

По данным копов, ранее полиция обнаружила в интернете видео, на котором две девушки били третью в лесу. В ходе проверки полицейские установили, что потерпевшая – 17-летняя жительница Коцюбинского, студентка колледжа.

"Потерпевшая рассказала правоохранителям, что в тот день недалеко от места проживания она встретилась со своим другом. Эту встречу увидели три девушки-сверстницы, с которыми студентка не поддерживает дружеских отношений. Они попросили бывшую свою подругу отойти подальше в лес, где двое из них набросились на нее с кулаками, выкрикивали нецензурную брань, требовали, чтобы та бросила парня, которого не "стоит". Затем ей пригрозили физической расправой в случае, если она об этом расскажет другим. Весь этот процесс снимала на мобильный телефон третья девушка", – сообщили в полиции.

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Матери избитой рекомендовали обратиться с дочкой в больницу. Пострадавшая находится в удовлетворительном состоянии дома.

Копы также установили, что конфликт произошел между девушками впервые, ранее подобных инцидентов не было.

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Пока что решается вопрос о правовой квалификации ЧП.

В полиции не уточнили, произошел инцидент на карантине или еще до него.

Напомним, в Киеве две ученицы школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу.

Ранее в Одесской области полицейские задержали двоих подростков, которые подозреваются в жестоком избиении бездомного мужчины ради забавы.

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Источник: Сегодня

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