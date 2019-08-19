Под Киевом двое парней из мести убили и закопали в лесу знакомого: видео

Погибший был сожителем матери одного из подозреваемых

В Киевской области задержали двух молодых парней, который подозреваются в убийстве 23-летнего жителя Фастова. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции региона.

Так, сообщение об исчезновении молодого человека по спецлинии "102" поступило еще неделю назад. Правоохранители оперативным путем вышли на злоумышленников, причастных к его исчезновению.

"В ходе следственно-оперативных действий установили, что у одного из парней сложились неприязненные отношения с сожителем своей матери. Чтобы отомстить, он со своим товарищем похитили мужчину, вывезли на автомобиле в лес в направлении Фастова. В лесополосе пострадавшего избили, перерезали ему горло, закопали, а вещи сожгли", - говорится в сообщении.

После задержания злоумышленники находятся в СИЗО. В содеянном они сознались и дали правдивые доказательства.

"В качестве вещественных доказательств по месту жительства одного из них изъяли автомобиль марки "ВАЗ-21140", металлическую палку, нож и одежду со следами бурого цвета. Тело потерпевшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – уточнили в полиции.

Злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения им выберет суд.

Напомним, в разных районах Киева за несколько дней произошли три жестоких преступления. На Русановке мужчина убил знакомую в день рождения ее дочери, расчленил тело и выбросил в канал. В Соломенском районе женщина поплатилась жизнью из-за развода, а на Троещине экс-супруг нанес бывшей жене 11 ударов ножом.

Также в столице произошло убийство 18-летней девушки. Подозреваемый оказался ее ровесником, его задержали в Полтаве.

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