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Под Киевом двое заробитчан подорвались на гранате: один мужчина погиб

19 июня, 10:39

Наталья Руда Наталья Руда

Сейчас полиция выясняет происхождение боеприпаса

В Борисполе во дворе частного дома произошел взрыв гранаты, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Отмечается, что ЧП произошло на днях.

"Полиция установила, что двое приятелей-работников в нетрезвом состоянии играли боеприпасом, который один из них нашел. Внезапно граната взорвалась в воздухе. Женщина, которая находилась в доме, услышав взрыв, вызвала правоохранителей и скорую медицинскую помощь", – говорится в сообщении.

Для 32-летнего уроженца Закарпатской области полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, он погиб на месте. Его 36-летний друг из Черниговской области с многочисленными осколочными ранениями находится в больнице.

Сейчас полиция выясняет происхождение боеприпаса.

Правоохранители открыли два уголовных производства по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и по ст. 115 (Умышленное убийство, с дополнительной пометкой – несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали о взрыве гранаты в одном из киевских общежитий.

Также граната взорвалась в жилой высотке на Ревуцкого.

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Борисполь взрыв киевская область

Источник: Сегодня

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