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Под Киевом двухлетний мальчик провалился в канализационный люк

7 июня, 09:52

Мальчика доставили в местную больницу

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В Василькове в канализационный люк упал двухлетний ребенок. Инцидент произошел накануне, 6 июня, на территории одного из ЖК. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области. 

"Мать с маленьким мальчиком шли по улице. Женщина вела сына за руку и когда мальчик наступил на люк, не удержала его и ребенок провалился", – говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua

Мальчика доставили в местную больницу. Его обследовали врачи. На место происшествия работала следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции. Аварийный люк огородили защитной лентой. 

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Николаеве в канализационный люк упал мужчина с пятимесячной дочкой на руках. Он наступил на край крышки колодца, которая перевернулась. Девочку мужчина успел вытолкнуть, а сам провалился. Инцидент произошел в спальном районе города у игровой площадки.

Также сообщалось, что в Харькове люди "уходят" под землю из-за похитителей люков. Опасность может подстерегать горожан где угодно: на тротуарах, возле пешеходных переходов и даже рядом с детскими площадками. 

Отметим, что в прошлом году на столичных дорогах было похищено 1139 решеток водостоков и люков от колодцев, вследствие чего нашим коммунальным предприятиям нанесен ущерб на сумму 1,7 миллиона гривен.

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Тег ребенок, васильков, люк

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Сегодня

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