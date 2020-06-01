Под Киевом экс-полицейский устроил стрельбу: что произошло

Пьяному водителю не понравилось, что его упрекнули за брошенную машину

В Вишневом местные жители в полночь позвонили в полицию сообщив о том, что слышны звуки выстрелов. На место происшествия оперативно прибыл наряд группы реагирования патрульной полиции, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Выяснилось, что на улице произошла ссора между прохожими и водителем с признаками алкогольного опьянения, по поводу неправильной парковки его автомобиля. Конфликт перерос в драку, а в дальнейшем водитель достал пистолет и сделал из него несколько хаотичных выстрелов.

Злоумышленником оказался 34-летний гражданин.

"Отметим, что хулиганом является бывший сотрудник полиции. Этот человек был уволен из рядов Национальной полиции за ряд нарушений служебной дисциплины, за поведение, которое оскорбляет честь и достоинство работника полиции и за управление автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения", – уточнили в полиции области.

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Стрелок добровольно отдал полицейским оружие – устройство для отстрела резиновыми пулями, которое в дальнейшем будет направлено на ​​проведение экспертизы.

Полицейские опросили участников инцидента и вызвали пострадавшим скорую помощь. Всех фигурантов конфликта направили на проведение судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести нанесенных телесных повреждений. После осмотра врачей все участники инцидента покинули медицинское учреждение.

По факту драки и стрельбы возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Ранее в апреле произошел еще один инцидент с участием экс-полицейского. Так, мужчина, который на выходных открыл стрельбу на дороге, атаковав другого водителя, оказался бывшим сотрудником милиции. Он был уволен в 2006 году. Пошел работать в частные охранные структуры. Сейчас работает консультантом по безопасности в крупном холдинге. Кроме того, оказалось, что Бездетный уже стрелял в другого водителя в мае 2019 года, но до сих пор не понес за это наказания.

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