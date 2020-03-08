Под Киевом фура раздавила легковушку: новые подробности

По информации полиции, фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова

В субботу, 7 марта, около 17:40 в результате дорожно-транспортного происшествия с участием фуры погибло двое мужчин и женщина.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Под под Киевом на Бориспольской окружной произошло жуткое ДТП. Столкнулись фура Renault и Peugeot 307 CC… Peugeot получил серьезные повреждение – его разорвало. В салоне автомобиля были двое мужчин и женщина. Все они погибли. Грузовик опрокинулся на бок. Его водитель не пострадал", - говорится в сообщении.

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По информации полиции, фура двигалась по Бориспольской окружной со стороны Харькова, а Peugeot выезжала на перекресток со второстепенной дороги.

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На время проведения следственных действий полицейские временно перекрывали дорогу.

Ранее на мосту Патона в Киеве произошло очередное ДТП – дорогу не поделили автомобиль службы такси Volkswagen Jetta и Dodge Ram One.

Кроме того, недалеко от станции метро "Ипподром" столкнулись два автомобиляRenault Megan. От удара машины вылетели с проезжей части на проспекте Академика Глушкова и выехали на территорию рядом расположенной заправки.

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