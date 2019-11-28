Под Киевом "газовый контролер" обворовал пенсионеров

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом мужчина под видом газового контролера обворовал пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Неизвестный мужчина представился работником газовой конторы, чтобы зайти в дом, где проживает чета пенсионеров. Чтобы отвлечь внимание хозяев, он начал рассказывать, что газовое учреждение предоставляет для пенсионеров "скидки за оплату природного газа". А в это время злоумышленник пошарил по дому и похитил деньги", - говорится в сообщении.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

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На подозрительное поведение "контролера" обратил внимание родственник пенсионеров, который приехал их проведать. Он не дал уйти вору и вызвал полицию.

Полицейские задержали грабителя.

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"В качестве вещественного доказательства у него изъято 200 долларов, которые он похитил. Злоумышленником оказался 44-летний житель Таращанского района, который в 2017 году был приговорен судом к наказанию за незаконное завладение автомобилем", – уточнили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 186 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.

Также в столице будут судить иностранцев-мошенников, которые обманывали и грабили пенсионеров.

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