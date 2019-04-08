Под Киевом главврач украл из больницы машину скорой помощи

Медик подделал документы о ремонте автомобиля

Фото: Григорий Салай

Под Киевом главврач украл из больницы машину скорой помощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/dc6/4fb/5c4dc64fb7129.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/dc6/4fb/5c4dc64fb7129.jpg 2019-04-08T13:14:00+03:00 Происшествия Медик подделал документы о ремонте автомобиля

Бывший главный врач одной из больниц в Киево-Святошинском районе обвиняется в растрате 200 тысяч грн и завладением автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Так, главврач дал своим подчиненным устное указание отдать некоему предпринимателю автомобиль скорой помощи вместе с документами регистрации, якобы для проведения диагностики и ремонта. После этого каретой скорой помощи незаконно завладело другое лицо.

В прокуратуре уточнили, что главврач знал, что предприниматель не будет проводить никакого ремонта. Также машина в итоге выбыла из ведения больницы. Главный медик также составил, заверил своей подписью и печатью больницы акт выполненных работ по капитальному ремонту автомобиля скорой помощи. На основе этого поддельного документа предпринимателю были перечислены 200 тысяч гривен.

На данный момент прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении главврача по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.1 ст.357 (завладение официальными документами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное из корыстных побуждений и в иных личных интересах) УК Украины.

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