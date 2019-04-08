Под Киевом главврач украл из больницы машину скорой помощи
Медик подделал документы о ремонте автомобиля
Бывший главный врач одной из больниц в Киево-Святошинском районе обвиняется в растрате 200 тысяч грн и завладением автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Так, главврач дал своим подчиненным устное указание отдать некоему предпринимателю автомобиль скорой помощи вместе с документами регистрации, якобы для проведения диагностики и ремонта. После этого каретой скорой помощи незаконно завладело другое лицо.
В прокуратуре уточнили, что главврач знал, что предприниматель не будет проводить никакого ремонта. Также машина в итоге выбыла из ведения больницы. Главный медик также составил, заверил своей подписью и печатью больницы акт выполненных работ по капитальному ремонту автомобиля скорой помощи. На основе этого поддельного документа предпринимателю были перечислены 200 тысяч гривен.
На данный момент прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении главврача по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч.1 ст.366 (служебный подлог) и ч.1 ст.357 (завладение официальными документами путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное из корыстных побуждений и в иных личных интересах) УК Украины.
Ранее сообщалось, что полиция задержала в столице подозреваемую в мошенничестве киевлянку, которая год скрывалась от следствия. Работая в одной из столичных РГА, женщина по предварительному сговору с другими лицами мошенническим путем завладевали квартирами граждан, при этом используя поддельные документы.
Также мы писали, что начальник госпредприятия в Киеве попался на взятке в 650 тысяч гривен. За деньги начальник продавал проведение положительной экспертизы.
Не так давно пойманный на взятке полицейский пытался съесть купюры:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Под Киевом главврач украл из больницы машину скорой помощи". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одессе сотрудник прокуратуры погорел на крупной взятке
Правоохранитель вымогал деньги за оказание содействия в том, чтобы выпустить из СИЗО задержанного