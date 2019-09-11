Под Киевом горит свалка мусора

Пожар вспыхнул в 14:00 10 сентября на свалке в Гнедине

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В селе Гнедин под Киевом со вчерашнего дня горит мусорная свалка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"10 сентября в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки на территории Гнединского сельского совета. По прибытию спасателями установлено, что горит 2 га травяного настила и мусора отдельными ячейками", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области Реклама

На месте работают 19 человек личного состава, пять единиц техники и в помощь привлечены две водовозки и трактор. Ликвидация пожара продолжается.

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Накануне сообщалось, что киевляне жалуются на жуткий запах гари и задымленность в разных районах. Такие сообщения поступали от жителей Березняков, Отрадного, Святошино, Позняков и других массивов.

Напомним, что в Киевской области горят не только свалки, но торфяники и трава. Так, в Вышгородском районе возле села Новые Петровцы огонь уничтожил травяной настил на площади 4,8 га. А в селе Триполье Обуховского района на территории стихийной несанкционированной свалки возник пожар на площади около 1 га.

Отметим, в Киеве 11-16 сентября будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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