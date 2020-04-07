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Под Киевом грабитель обчистил дом на глазах у владельца

7 апреля, 17:21

Мила Князьская-Ханова

Злодея задержали неподалеку от места происшествия

В пгт Чабаны Киево-Святошинского района местный житель ограбил односельчанина с проблемами со здоровьем. Дерзкий злоумышленник зашел в дом и похитил три мобильных телефона, пользуясь тем, что хозяин не в состоянии был помешать его действиям. Однако потерпевший сразу сообщил о незваном госте на 102, сообщили в полиции Киевской области.

Не теряя времени, по указанному адресу прибыли участковые офицеры полиции и оперативники местного отделения полиции. Злоумышленник не успел убежать, правоохранители задержали его во дворе дома.

У него полицейские обнаружили и изъяли, в качестве вещественных доказательств, похищенное имущество. Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. Продолжается досудебное расследование.

Сейчас суд избрал меру пресечения 56-летнему злоумышленнику – домашний арест.

Ранее в Киеве задержали псевдотаксиста, который на улицах города подыскивал выпивших людей по ночам, предлагал подвезти домой, а потом в салоне автомобиля забирал их вещи и оставлял посреди дороги.

Также столичная полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Кроме того, в Киеве серийный грабитель нападал на одиноких женщин:

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Источник: Сегодня

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