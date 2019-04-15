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Под Киевом группа киллеров готовила убийство криминального авторитета

Сегодня, 20:25

Участники группы оказали вооруженное сопротивление при задержании

Полиция Киевской области задержала трех человек, которые готовили заказное убийство львовского криминального авторитета как месть за заказное покушение на бизнесмена, сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщил Луценко на своей странице в соцсети Фейсбук, задержание произошло в понедельник, 15 апреля. Участники группы оказали вооруженное сопротивление при задержании.

"По предварительным данным указанная группа готовила физическую ликвидацию львовского криминального авторитета по заказу неустановленных в настоящее время лиц из числа жителей Львовской области как месть за заказ организованного покушения на убийство 29.08.2016 года львовского бизнесмена Богдана К.", – написал Луценко.

Позже в это день Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук уточнило, что спецоперация по задержанию злоумышленников проходила в районе с.Иванковичи Киевской области.

Задержание состоялось при участии подразделений полиции специального назначения с применением огнестрельного оружия.

Пострадавших нет.

Правоохранители изъяли у задержанных огнестрельное оружие и боеприпасы различных типов.

"Сейчас Национальная полиция Украина проводит ряд неотложных следственных действий, в частности обысков по нескольким адресам", – сказано в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее в прокуратуре Киева рассказали подробности расследования убийства ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы. Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в совершении дерзкого преступления


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Тег оружие, убийство, задержание, киллер, спецоперация, криминальный авторитет

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