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Под Киевом грузовик с МАФом врезался в военный тягач

Сегодня, 11:25

Кабину грузовика полностью смяло при ударе, водителю помогли выбраться военные

Фото: Вартові Еспресо
Фото: Вартові Еспресо.
Под Киевом грузовик с МАФом врезался в военный тягач //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/956/135/5c5956135a6d7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/956/135/5c5956135a6d7.jpg Происшествия Кабину грузовика полностью смяло при ударе, водителю помогли выбраться военные

На выезде из Киева грузовик с МАФом врезалась в военный тягач. Об этом сообщают "Вартові Еспресо" на своей странице в Facebook.

Авария произошла на Брест-Литовском шоссе, через 300 метров от КП в сторону Житомира. Водитель грузовика Volvo, перевозившего МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач КрАЗ.

При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, кабина была полностью смята, потому водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.

В результате аварии на трассе образовалась серьезная пробка в направлении Житомира.

Напомним, в октябре прошлого года мы писали, что возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик. Водитель пытался избежать столкновения и автомобиль занесло.

Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.

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Тег авария, ДТП, военные, грузовик, киевская область, тягач, Брест-Литовское шосс

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