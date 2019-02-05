Под Киевом грузовик с МАФом врезался в военный тягач
Кабину грузовика полностью смяло при ударе, водителю помогли выбраться военные
На выезде из Киева грузовик с МАФом врезалась в военный тягач. Об этом сообщают "Вартові Еспресо" на своей странице в Facebook.
Авария произошла на Брест-Литовском шоссе, через 300 метров от КП в сторону Житомира. Водитель грузовика Volvo, перевозившего МАФ, не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач КрАЗ.
При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, кабина была полностью смята, потому водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.
В результате аварии на трассе образовалась серьезная пробка в направлении Житомира.
Напомним, в октябре прошлого года мы писали, что возле Дарницкого моста в Киеве перевернулся военный грузовик. Водитель пытался избежать столкновения и автомобиль занесло.
Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.
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