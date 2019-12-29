Под Киевом ищут 12-летнего мальчика, который пропал четыре дня назад

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 12-летнего Демьяна Борозенца. Мальчик еще 25 января около 19:00 ушел из дома по улице Первомайской в Вишневом и до сих пор не вернулся. При этом он разыскивается не впервые.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид мальчику 12-13 лет, его рост 155 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, голубые глаза, светло-русые волосы. Он был одет в черную куртку средней длины с капюшоном, темно-зеленые брюки, светло-серую обувь.

Полиция просит сообщать при наличии любой информации о возможном месте нахождения парня по телефону "102".

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила розыск студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что в поселке городского типа Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы и не вернулась домой. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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