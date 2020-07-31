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Под Киевом ищут брата и сестру, сбежавших из детдома (фото)

31 июля, 10:05

Наталья Руда Наталья Руда

Слава и Лиза Оленущенко ушли из детского дома в Тарасовке 30 июля

Правоохранители разыскивают 13-летнего Вячеслава Оленущенко и его 11-летнюю сестру Лизу, которые вечером 30 июля сбежали из детского дома семейного типа в селе Тарасовка.

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Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, подростку на вид около 15 лет, рост 164 см, у него спортивное телосложение, овальное лицо, зеленые глаза, короткие светло-русые волосы. Он одет в серую футболку, синие шорты и резиновые синие тапочки Crocs.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Лизе на вид 12-13 лет, рост 150 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, русые короткие волосы, на переносице есть след от старой травмы. Она одета в красную кофту, черные брюки, обута в резиновые синие "кроксы".

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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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При наличии любой информации о возможном места нахождения детей просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее правоохранители Киевской области сообщали о розыске пропавшего 17-летнего Владимира Дубового, который ушел из дому в селе Лютеж.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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дети детдом розыск киевская область

Источник: Сегодня

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