Под Киевом ищут брата и сестру, сбежавших из детдома (фото)

Правоохранители разыскивают 13-летнего Вячеслава Оленущенко и его 11-летнюю сестру Лизу, которые вечером 30 июля сбежали из детского дома семейного типа в селе Тарасовка.
Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, подростку на вид около 15 лет, рост 164 см, у него спортивное телосложение, овальное лицо, зеленые глаза, короткие светло-русые волосы. Он одет в серую футболку, синие шорты и резиновые синие тапочки Crocs.
Лизе на вид 12-13 лет, рост 150 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, карие глаза, русые короткие волосы, на переносице есть след от старой травмы. Она одета в красную кофту, черные брюки, обута в резиновые синие "кроксы".
При наличии любой информации о возможном места нахождения детей просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".
Ранее правоохранители Киевской области сообщали о розыске пропавшего 17-летнего Владимира Дубового, который ушел из дому в селе Лютеж.
Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:
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