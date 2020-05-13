Под Киевом ищут девушек, пожаривших сосиски на Вечном огне

Молодые девушки вели себя вызывающе, на замечания не реагировали

В Белой Церкви правоохранители разыскивают двух девушек, которые пожарили сосиски на Вечном огне в парке Славы. Об этом сообщается на странице местной полиции в Facebook.

"В социальной сети Интернет появилась информация о том, что 11 мая 2020 года неизвестные "готовили еду на вечном огне в парке Славы". Автор сообщения также утверждает, что молодые девушки вели себя вызывающе, на замечания не реагировали", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает личности девушек и попросила жителей города помочь в поиске правонарушительниц.

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Ранее сообщалось, что с Вечного огня в Киеве срезали решетки. Кроме того, новости "Сегодня" писали, что в 2010 и 2011 годах на Вечном огне в столице пожарили яичницу.

Напомним, что в Одессе шесть мужчин решили пожарить шашлык на Вечном огне у памятника Неизвестному матросу.

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Вместе с тем неизвестные испортили одну из белоснежных скульптур на Аллее муз, расположенную неподалеку парка "Наталка" и гольф-клуба на Оболонской набережной.

Также в Киеве вандалы разгромили Лесное кладбище.

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