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Под Киевом ищут двух пропавших девушек

8 мая, 10:30

Наталья Руда

Несовершеннолетние девушки пропали в Гостомеле и в Боярке

Полиция Киевской области сообщает о розыске двух несовершеннолетних девушек, которые пропали в Боярке и Гостомеле.

Так, в Боярке пропала 17-летняя Анна Петриченко. Девушка ушла 4 мая около 11:00 из дома по улице Молодежная, 63 и до сих пор не вернулась. На вид Ане 17-18 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, овальное лицо, карие глаза, короткие рыжие крашенные волосы.

Она одета в яркое платье синего цвета, горчичный кардиган, белые кроссовки.

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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Также в Гостомеле ищут 16-летнюю Алину Слуцкую. Девушка 21 апреля около 15:00 ушла из дому на улице Рекунова, 9 и до сих пор не вернулась.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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На вид Алине 17 лет, рост 170 см, у нее среднее телосложение, овальное лицо, серые глаза, длинные темные волосы. Она одета в черную куртку, но могла уже сменить одежду.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушек просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Не так давно в Киевской области нашли двух несовершеннолетних ребят, сбежавших из центра социальной поддержки детей и семей. Так, 10-летнего мальчика и 15-летнего юношу заметил экипаж копов поздно вечером на 51-м километре трассы Киев – Чоп. Ребята шли по обочине в направлении Чопа. Дети объяснили патрульным, что "решили немного попутешествовать, а потом вернуться".

Напомним, в столице ранее искали пропавшего 16-летнего Артема Власенко.

Ранее в Кременчуге копы сняли с подоконника открытого окна на пятом этаже жилого дома шестилетнего мальчика. Подробности смотрите в сюжете:

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Киев дети розыск боярка гостомель

Источник: Сегодня

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