Под Киевом ищут подростка, сбежавшего из центра реабилитации

/ Фото: Нацполиция

Полиция Киевской области сообщает о розыске 17-летнего Владимира Архамеева, который 27 января около 19:00 ушел из центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви и до сих пор не вернулся.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, Вове на вид 17-18 лет, его рост 175 см, у него худощавое телосложение, овальное лицо, серые глаза, светло-русые короткие волосы.

Был одет в темно-коричневую кепку, куртку цвета хаки, серые спортивные штаны, серые кроссовки. При себе имел темную сумку.

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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

При наличии любой информации о возможном месте нахождения парня просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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